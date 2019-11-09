Traffico Roma del 09-11-2019 ore 09:00
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE STESSA
SITUAZIONE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST
TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI.
IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO
CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VIA
MERULANA VIA CAVOUR
DURANTE LA MANIFESTAZIONE PREVISTE MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 3- 5 – 8 E
14 E DEVIAZIONI PER MOLTE LINEE BUS
SEMPRE NEL POMERIGGIO TRA LE 15 ER LE 16 IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE
IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ .DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER LINEE DI BUS.
TRASPORTO PUBBLICO,
RIPROGRAMMATO DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE LA
TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ APERTA SINO ALLE 21. POI VERRANNO
ATTIVATE LE NAVETTE BUS MB SOSTITUTIVE. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE
TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO JONIO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma