Traffico Roma del 09-11-2019 ore 09:30
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CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO
DA SEGNALARE SOLO UN RALLENTAMENTO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST
TRA LE USCITE SAN LORENZO E PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI. RIPERCUSSIONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE
TANGENZIALE.
IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO
CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PASSANDO PER VIA LABICANA VIALE MANZONI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VIA
MERULANA VIA CAVOUR
DURANTE LA MANIFESTAZIONE PREVISTE MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 3- 5 – 8 E
14 E DEVIAZIONI PER MOLTE LINEE BUS
SEMPRE NEL POMERIGGIO TRA LE 15 ER LE 16 IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE
IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ .DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER LINEE DI BUS.
TRASPORTO PUBBLICO,
RIPROGRAMMATO DA OGGI SABATO 9 NOVEMBRE IL SERVIZIO DELLA METRO B. LA
TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ APERTA SINO ALLE 21,00, DOPODICHÉ
ENTRERANNO IN FUNZIONE LE NAVETTE BUS MB SOSTITUTIVE. REGOLARE LA
CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO
PRETORIO JONIO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma