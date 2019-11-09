Traffico Roma del 09-11-2019 ore 12:30
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STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE
EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA
MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI.
FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA
VALERIO PUBLICOLA.
IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO
CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PASSANDO PER VIA LABICANA , PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, VIA MERULANA VIA
CAVOUR E PIAZZA DEI CINQUECENTO
DURANTE LA MANIFESTAZIONE PREVISTE MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 3- 5 – 8 E
14 E DEVIAZIONI PER MOLTE LINEE BUS
SEMPRE NEL POMERIGGIO TRA LE 15 ER LE 16 IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE
IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ .DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER LINEE DI BUS.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma