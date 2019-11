Traffico Roma del 09-11-2019 ore 14:30

STA’ LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITA’ LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE

EST , PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA

MONTI TIBUTINI E VIA PRENESTINA VERSO SAN GIOVANNI.

FORTI RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI I N DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA

VALERIO PUBLICOLA.

IN CENTRO DALLE 14 ALLE 19 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO

CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL COLOSSEO ARRIVERA’ IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PASSANDO PER VIA LABICANA , PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, VIA MERULANA VIA

CAVOUR E PIAZZA DEI CINQUECENTO

DURANTE LA MANIFESTAZIONE PREVISTE MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 3- 5 – 8 E

14 E DEVIAZIONI PER MOLTE LINEE BUS

SEMPRE NEL POMERIGGIO TRA LE 15 ER LE 16 IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE

IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ .DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER LINEE DI BUS.

