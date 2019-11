Traffico Roma del 09-11-2019 ore 17:30

CODE LUNGO VIA NOMENTANA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE,

VERSO ROMA.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E

VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA E CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E LA

DIRAMAZIONE PER NAPOLI, IN CARREGGIATA ESTERNA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO DA VIA DI PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMA.

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI

E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.

INCOLONNAMENTI ANCHE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, SEMPRE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI E CODE A TRATTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO.

A SAN GIOVANNI, TRAFFICO CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN VIA

MAGNA GRECIA, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE APPIO.

IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO, PARTITA DA PIAZZA DEL COLOSSEO

E DIRETTA VERSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA.

AL MOMENTO CHIUSE VIA CAVOUR, PIAZZA DELL’ESQUILINO, PIAZZA DEI CINQUECENTO

E PIAZZA DELLA REPUBBLICA.

DEVIATE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA.

NEL QUARTIERE COLLATINO, CHIUSA AL TRANSITO VIA GROTTA DI GREGNA, TRA VIA

IGINO GIORDANI E VIA COLLATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI SUL

GASDOTTO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma