Traffico Roma del 09-11-2019 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA OSPEDALE S. ANDREA E VIA APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA PRENESTINA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA TIBURTINA, CODE TRA PIAZZA DI SANTA MARIA DEL
SOCCORSO E TOR CERVARA, VERSO TIVOLI.
FILE LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE
DEL CENTRO.
DIFFICOLTÀ ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE TRA VIA DEL FORO ITALICO E
VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. E ANCORA, TRA LO SCALO DI SAN LORENZO E
VIALE CASTRENSE SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE.
ANCORA IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO, PARTITA DA PIAZZA DEL
COLOSSEO E DIRETTA VERSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
RIAPERTA DA POCO LA FERMATA DELLA METRO A DI REPUBBLICA E RIPRISTINATE LE
LINEE TRAM 5 E 14.
IL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE INTORNO ALLE ORE 19.
NEL QUARTIERE COLLATINO, CHIUSA AL TRANSITO VIA GROTTA DI GREGNA, TRA VIA
IGINO GIORDANI E VIA COLLATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI SUL
GASDOTTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma