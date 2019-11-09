Traffico Roma del 09-11-2019 ore 19:30
Più informazioni su
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA
CAPITALE.
POCHI DISAGI ANCORA SI REGISTRANO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA PRENESTINA
E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE E TRAFFICO INTENSO LUNGO VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
PIAZZA GALERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CONCERTO QUESTA SERA ALLE 21.00 AL PALAZZO DELLO SPORT ALL’EUR, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE, DURANTE L’AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
NEL QUARTIERE COLLATINO, CHIUSA AL TRANSITO VIA GROTTA DI GREGNA, TRA VIA
IGINO GIORDANI E VIA COLLATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI SUL
GASDOTTO.
RIPROGRAMMATO DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE LA
TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA DALLE 21 SARÀ INTERROTTA E SOSTITUITA DA
UN SERVIZIO BUS NAVETTA, FINO AL TERMINE DEL REGOLARE SERVIZIO.
RIMARRÀ INVECE REGOLARE, LA CIRCOLAZIONE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO
REBIBBIA E CASTRO PRETORIO JONIO.
INFINE LA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI È RALLENTATO PER UN
GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO CON 60 MINUTI DI RITARDO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma