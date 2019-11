Traffico Roma del 09-11-2019 ore 19:30

TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE DELLA

CAPITALE.

POCHI DISAGI ANCORA SI REGISTRANO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA PRENESTINA

E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE E TRAFFICO INTENSO LUNGO VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

PIAZZA GALERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CONCERTO QUESTA SERA ALLE 21.00 AL PALAZZO DELLO SPORT ALL’EUR, POSSIBILI

DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE, DURANTE L’AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI

PARTECIPANTI.

NEL QUARTIERE COLLATINO, CHIUSA AL TRANSITO VIA GROTTA DI GREGNA, TRA VIA

IGINO GIORDANI E VIA COLLATINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI SUL

GASDOTTO.

RIPROGRAMMATO DA OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO B. FINO AL 7 DICEMBRE LA

TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA DALLE 21 SARÀ INTERROTTA E SOSTITUITA DA

UN SERVIZIO BUS NAVETTA, FINO AL TERMINE DEL REGOLARE SERVIZIO.

RIMARRÀ INVECE REGOLARE, LA CIRCOLAZIONE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO

REBIBBIA E CASTRO PRETORIO JONIO.

INFINE LA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI È RALLENTATO PER UN

GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO CON 60 MINUTI DI RITARDO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma