Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08:00
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SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA
POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON
UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA.
TRAFFICO E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI
TRIGORIA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PER TRAFFICO E
PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA.
SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA:
– CODE TRA LE USCITE TOR BELLA MONACA E TIBURTINA CON RIPERCUSSIONI
ARRIVANDO DA SETTECAMINI
– CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA TRIONFALE, VIA DI BOCCEA E L’AURELIA
VIA AURELIA DOVE C’è UN INCIDENTE DOPO PIAZZA IRNERIO, ALTEZZA VIA ALTIERI.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI
TRAFFICO IN ZONA PORTA DI ROMA. DISAGI TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA DELLA
BUFALOTTA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma