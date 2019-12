Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08:00

SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA

POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON

UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA.

TRAFFICO E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI

TRIGORIA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PER TRAFFICO E

PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA.

SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA:

– CODE TRA LE USCITE TOR BELLA MONACA E TIBURTINA CON RIPERCUSSIONI

ARRIVANDO DA SETTECAMINI

– CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA TRIONFALE, VIA DI BOCCEA E L’AURELIA

VIA AURELIA DOVE C’è UN INCIDENTE DOPO PIAZZA IRNERIO, ALTEZZA VIA ALTIERI.

POSSIBILI RIPERCUSSIONI

TRAFFICO IN ZONA PORTA DI ROMA. DISAGI TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA DELLA

BUFALOTTA

