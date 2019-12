Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09:00

PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI

DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA

SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA

BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA.

GIUNTI SUL GRA TROVIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI:

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E SULLA

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASSIA BIS E VIA TRIONFALE, ALL’ALTEZZA DI VIA

AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E LA A24 ROMA-TERAMO.

IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA PROPRIO SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE EST .

ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU:

VIA AURELIA, DAL GRA A VIA

AURELIA ANTICA,

VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA,

VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,

VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO

SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO. VIA PALOMBARESE,

TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA, VIA

TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E POI

TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA CASAL DEI PAZZI,

VIA CASILINA DALLA

BORGHESIANA AL GRA

VIA APPIA NUOVA, DA VIA

DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE.

PER CONCLUDERE RIAPERTA DA POCO VIA CASAL DEL MARMO, CHIUSA PRECEDENTEMENTE

PER URGENTI LAVORI STRADALI.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

