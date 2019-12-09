Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09:00
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PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI
DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA
SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA
BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA.
GIUNTI SUL GRA TROVIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI:
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E SULLA
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASSIA BIS E VIA TRIONFALE, ALL’ALTEZZA DI VIA
AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E LA A24 ROMA-TERAMO.
IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA PROPRIO SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE EST .
ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU:
VIA AURELIA, DAL GRA A VIA
AURELIA ANTICA,
VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA,
VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DEI DUE PONTI,
VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO
SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO. VIA PALOMBARESE,
TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA, VIA
TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E POI
TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA CASAL DEI PAZZI,
VIA CASILINA DALLA
BORGHESIANA AL GRA
VIA APPIA NUOVA, DA VIA
DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE.
PER CONCLUDERE RIAPERTA DA POCO VIA CASAL DEL MARMO, CHIUSA PRECEDENTEMENTE
PER URGENTI LAVORI STRADALI.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma