Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09:30
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ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI
PARTONO DA POMEZIA CENTRO.
CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA:
IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA ROMA-
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA,
IN
CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO, MENTRE
ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA IN CODA A TRATTI:
LUNGO LA ROMA FIUMICINO SINO A VIA DELLA MAGLIANA E
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO FINO
ALLA TANGENZIALE EST .
ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU:
VIA AURELIA, DAL GRA A VIA
AURELIA ANTICA,
VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA,
VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,
VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO
SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,
VIA TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI E
POI TRA IL GRA E VIA DEL
CASALE DI SAN
BASILIO.
SEGNALIAMO ALTRI DISAGI QUI DOVUTI AD INCIDENTI:
IN VIA DI CASALOTTI IN PROSSIMITA’ DI VIA POLLETRARA ED IN
PIAZZA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO, ALTEZZA VIA MERULANA.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma