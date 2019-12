Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10:30

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN

DIREZIONE EUR.

CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA:

SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO

SVINCOLO PER CIAMPINO.

IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO:

LA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA

MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,

VIA

FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICO MOLTO INTENSO PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI: TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI E DALLA

A24 ROMA TERAMO A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

SEGNALIAMO ALTRI DISAGI QUI DOVUTI AD INCIDENTI:

SU VIA DI CASALOTTI IN PROSSIMITA’ DI VIA POLLETRARA,

LUNGO VIA DI TORREVECCHIA, NEI PRESSI

DI VIA GUSTAVO PACETTI, IN VIA DELLE VIGNE NUOVE,

ALL’INTERSEZIONE CON VIA MONTE MASSICO, E IN

PIAZZA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO, ALTEZZA VIA MERULANA.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma