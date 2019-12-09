Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12:30
Più informazioni su
LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE ROMANE CHE SULLE
VIE D’INGRESSO IN CITTA’.
ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA
E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E
IL GRA.
TRAFFICO INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA,
CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA.
PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO
CON VIALE CORTINA D’AMPEZZO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
E POI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI SINO A LARGO AGOSTINO GEMELLI.
OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI
CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE.
AL MOMENTO:
METRO A: ATTIVA
CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE,
METRO B/B1: ATTIVA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE,
METRO C: CHIUSA.
FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE: ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE.
SENZA PARTICOLARI DISAGI: SULLA ROMA-LIDO E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma