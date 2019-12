Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12:30

LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE ROMANE CHE SULLE

VIE D’INGRESSO IN CITTA’.

ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA

E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E

IL GRA.

TRAFFICO INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA,

CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA.

PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO

CON VIALE CORTINA D’AMPEZZO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

E POI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI SINO A LARGO AGOSTINO GEMELLI.

OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI

CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE.

AL MOMENTO:

METRO A: ATTIVA

CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE,

METRO B/B1: ATTIVA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE,

METRO C: CHIUSA.

FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE: ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE.

SENZA PARTICOLARI DISAGI: SULLA ROMA-LIDO E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma