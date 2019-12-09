Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13:30
Più informazioni su
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO
SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA.
NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A VIA DI PRATICA,
IN DIREZIONE EUR.
IN CITTA’ CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SIA SU VIA CILICIA CHE E LUNGO
LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA ALL’INNESTO ALLA A24 ROMA-TERAMO.
PER UN INCIDENTE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA LUISA DI SAVOIA
IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO.
OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI
CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE.
AL MOMENTO:
METRO A: ATTIVA
CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE,
METRO B/B1: ATTIVA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE,
METRO C: CHIUSA.
FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE: ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE.
SENZA PARTICOLARI DISAGI: SULLA ROMA-LIDO E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma