Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14:30

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA

DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO

SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA.

NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL ROMANO A VIA DI PRATICA,

IN DIREZIONE EUR.

IN CITTA’ CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SIA SU VIA CILICIA CHE E LUNGO

LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA ALL’INNESTO ALLA A24 ROMA-TERAMO.

PER UN INCIDENTE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA LUISA DI SAVOIA

IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO.

OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI

CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE.

AL MOMENTO:

METRO A: ATTIVA

CON LIEVI RIDUZIONI DI CORSE,

METRO B/B1: ATTIVA CON FORTI RIDUZIONI DI CORSE,

METRO C: CHIUSA.

FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE: ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE.

SENZA PARTICOLARI DISAGI: SULLA ROMA-LIDO E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!

!

———————–

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma