Traffico Roma del 09-12-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO
E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE
CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA
DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI AL BIVIO A24.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA, DA VIA ORIOLO ROMANO
FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA PER I LAVORI IN VIA PACINOTTI E PER LA PRESENZA
DELL’OLIO SULL’ASFALTO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DEL PORTO FLUVIALE, VERSO
PIAZZALE DELLA RADIO.
RALLENTATE, A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO, VIA AURELIA ANTICA, VIA DI TOR
CARBONE E VIA CILICIA.
CONTINUANO I LAVORI PER COMPLETARE L’ILLUMINAZIONE CON IL LED NELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII. DALLE 21 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 6 DI DOMANI,
MARTEDÌ 10 DICEMBRE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA
DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.
POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma