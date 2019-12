Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO

E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE

CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA

DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI AL BIVIO A24.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA, DA VIA ORIOLO ROMANO

FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA PER I LAVORI IN VIA PACINOTTI E PER LA PRESENZA

DELL’OLIO SULL’ASFALTO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DEL PORTO FLUVIALE, VERSO

PIAZZALE DELLA RADIO.

RALLENTATE, A CAUSA DEL TRAFFICO SOSTENUTO, VIA AURELIA ANTICA, VIA DI TOR

CARBONE E VIA CILICIA.

CONTINUANO I LAVORI PER COMPLETARE L’ILLUMINAZIONE CON IL LED NELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII. DALLE 21 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 6 DI DOMANI,

MARTEDÌ 10 DICEMBRE, DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA

DELLA PINETA SACCHETTI, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.

POTETE APPROFONDIRE QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma