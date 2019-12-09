Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17:00
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SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA
PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA
CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE
IN USCITA DA ROMA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; PIU’ AVANTI IL TRAFFICO
RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI
TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA.
IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO
STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE
DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO.
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO VIA
CAGLIARI TRA VIA NOMENTANA E VIA ALESSANDRIA.
PER ACCERTAMENTI TECNICI PERMANE CHIUSA VIA DEI ROMAGNOLI TRA VIA DELLE
CASE BASSE E VIA DELLE CALLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE
.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI..
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma