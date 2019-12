Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E L’

APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E

SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE

IN USCITA DA ROMA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E

LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE.

PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI

TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA.

A MONTEVERDE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA GIAMBATTISTA

MARINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO POERIO.

IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO

STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE

DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO.

PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO VIA

CAGLIARI TRA VIA NOMENTANA E VIA ALESSANDRIA.

INIZIERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHE

RIMARRA’ CHIUSA TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA VERSO SAN

GIOVANNI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.

CONTEMPORANEAMENTE , CON LO STESSO ORARIO, CHIUDERA’ LA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma