Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E L’
APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E
SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE
IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E
LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE.
PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI
TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA.
A MONTEVERDE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA GIAMBATTISTA
MARINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO POERIO.
IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO
STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE
DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO.
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO VIA
CAGLIARI TRA VIA NOMENTANA E VIA ALESSANDRIA.
INIZIERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHE
RIMARRA’ CHIUSA TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA VERSO SAN
GIOVANNI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.
CONTEMPORANEAMENTE , CON LO STESSO ORARIO, CHIUDERA’ LA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma