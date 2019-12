Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E L’

APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E

SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA

LA ROMA FIUMICINO E LA VIA AURELIA

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ORIOLO ROMANO.

RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA

MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.

PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI

TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA.

A MONTEVERDE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA GIAMBATTISTA

MARINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO POERIO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI

VIA PADRE SEMERIA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DI TOR PAGNOTTA

IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO

STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE

DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO.

RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO

ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA

RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma