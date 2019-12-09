Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E L’
APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E
SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA VIA AURELIA
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ORIOLO ROMANO.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.
PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI
TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA.
A MONTEVERDE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA GIAMBATTISTA
MARINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO POERIO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI
VIA PADRE SEMERIA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DI TOR PAGNOTTA
IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO
STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE
DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO.
RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma