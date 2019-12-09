Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA
PONTINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA
CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA E
PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA AURELIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA
IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO CON RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI
ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR
PAGNOTTA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA GUGLIELMO MARCONI
ALL’ALTEZZA DI VIA BORGHESANO LUCCHESE.
PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE
DI PORTA TIBURTINA.
RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma