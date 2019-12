Traffico Roma del 09-12-2019 ore 20:00

SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO TRA LA VIA

ARDEATINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA

IN USCITA DA ROMA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DEL PONTE

DELLA MUSICA

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE AVENTINO IN

PROSSIMITA’ DI VIA DI SAN SABA.

ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO.

RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO

ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA

RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE

INIZIERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHE

RIMARRAì’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22 TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA

NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.

CONTEMPORANEAMENTE , CON LO STESSO ORARIO, CHIUDERA’ LA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma