Traffico Roma del 09-12-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO TRA LA VIA
ARDEATINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA
IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DEL PONTE
DELLA MUSICA
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIALE AVENTINO IN
PROSSIMITA’ DI VIA DI SAN SABA.
ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO.
RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO
ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE
INIZIERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHE
RIMARRAì’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22 TRA LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA
NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.
CONTEMPORANEAMENTE , CON LO STESSO ORARIO, CHIUDERA’ LA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma