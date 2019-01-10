Traffico Roma del 10-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO
IL CENTRO
ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA
SUD E LAURENTINA VERSO LA PONTINA
STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST
IN TANGENZIALE CODE VERSO LO STADIO TRA CONCA D’ORO E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PRUDENZA
POSSIBILI DIASAGI IN MATTINATA TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO
DEL LAVORO IN VIA MOLISE
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE CON CORTEO NEL POMERIGGIO INTORNO ALLE 17:30 SI
MUOVERÀ DA PIAZZA DEI MIRTI PER RAGGIUNGERE VIA DELLE ROBINIE PERCORRENDO
VIA DEI NARCISI
POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO AL PASSAGGIO DEL CORTEO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma