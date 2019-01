Traffico Roma del 10-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 07:20

TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI E SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO

IL CENTRO

ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA

SUD E LAURENTINA VERSO LA PONTINA

STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA

TANGENZIALE EST

IN TANGENZIALE CODE VERSO LO STADIO TRA CONCA D’ORO E LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

PRUDENZA

POSSIBILI DIASAGI IN MATTINATA TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO

DEL LAVORO IN VIA MOLISE

UN’ALTRA MANIFESTAZIONE CON CORTEO NEL POMERIGGIO INTORNO ALLE 17:30 SI

MUOVERÀ DA PIAZZA DEI MIRTI PER RAGGIUNGERE VIA DELLE ROBINIE PERCORRENDO

VIA DEI NARCISI

POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO AL PASSAGGIO DEL CORTEO

