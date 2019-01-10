Traffico Roma del 10-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI
SOLITO IN QUESTE ORE
PROBLEMI IN PARTICOLARE A SUD DELLA CITTÀ, SULLA PONTINA, DOVE PER
INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL PORZIANO VERSO ROMA.
RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE
SULLA PONTINA
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA
SUD E LAURENTINA VERSO LA PONTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E
PESCACCIO VERSO LA VIA DEL MARE ED ANCHE TRA LO SV DELLA A24 E TIBURTINA
VERSO LA NOMENTANA
STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST
IN TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI SU VIALE CASTRENSE; RALLENTAMENTI E
CODE ANCHE VERSO LO STADIO TRA CONCA D’ORO E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PRUDENZA
ATTENZIONE INVECE IN PIAZZA COLA DI RIENZO PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA,
SUL POSTO SONO AL LAVORO I VIGILI DEL FUOCO, INEVITABILI DISAGI PER IL
TRAFFICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma