Traffico Roma del 10-01-2019 ore 09:00

TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI

SOLITO IN QUESTE ORE

MAGGIORI DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RSTRINGIMENTO

DELLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE

DA SETTEBAGNI

ALTRI PROBLEI A SUD DELLA CITTÀ

SULLA PONTINA DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL

PORZIANO VERSO ROMA. RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER

DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA

SUD E LAURENTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E PESCACCIO, TRA SV

PER FIUMICINO E PONTINA ED ANCHE TRA LO SV DELLA A24 E TIBURTINA

STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA

TANGENZIALE EST

TRAFFICO CON RALLENYAMENTI E CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO

IL CENTRO CITTÀ

IN TANGENZIALE CODE VERSO LO STADIO TRA CONCA D’ORO E LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

PRUDENZA

PROBLEMI INVECE IN PIAZZA COLA DI RIENZO PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA

ALL’ALTEZZA DI VIA LUCREZIO CARO, SUL POSTO SONO AL LAVORO I VIGILI DEL

FUOCO, INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO

POSSIBILI DIASAGI IN MATTINATA TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO IN

VIA MOLISE

