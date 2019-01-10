Traffico Roma del 10-01-2019 ore 09:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI
SOLITO IN QUESTE ORE
MAGGIORI DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RSTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE
DA SETTEBAGNI
ALTRI PROBLEI A SUD DELLA CITTÀ
SULLA PONTINA DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL
PORZIANO VERSO ROMA. RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER
DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA
SUD E LAURENTINA ED IN CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E PESCACCIO, TRA SV
PER FIUMICINO E PONTINA ED ANCHE TRA LO SV DELLA A24 E TIBURTINA
STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA
TANGENZIALE EST
TRAFFICO CON RALLENYAMENTI E CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO
IL CENTRO CITTÀ
IN TANGENZIALE CODE VERSO LO STADIO TRA CONCA D’ORO E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PRUDENZA
PROBLEMI INVECE IN PIAZZA COLA DI RIENZO PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA
ALL’ALTEZZA DI VIA LUCREZIO CARO, SUL POSTO SONO AL LAVORO I VIGILI DEL
FUOCO, INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO
POSSIBILI DIASAGI IN MATTINATA TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO IN
VIA MOLISE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma