Traffico Roma del 10-01-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CHIUSA LA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA CASTEL PORZIANO VERSO LA
CAPITALE CON CODE A PARTIRE DA MONTE D’ORO VERSO ROMA. CODE DI
CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA
TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE COME DI
SOLITO IN QUESTE ORE
DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RESTRINGIMENTO DELLA
CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO,
ALTRI PROBLEMI A SUD DELLA CITTÀ
INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER I L TRAFFICO ANCHE IN CITTÀ SU CORSO
VITTORIO EMANUELE II ALL’ALTEZZA DI LARGO DELLE STIMMATE ED ANCHE SU VIA
AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DELLA SCUOLA GERMANICA
INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DI NAZARETH ALTEZZA VIA DI BOCCEA
AL PORTUENSE INVECE DIFFICOLTÀ PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA PIAZZA DELLA
RADIO
DI ALTRO GENERE I PROBLEMI IN ZONA COLA DI RIENZO , SONO AL LAVORO I
VIGILI DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI ALL’ALTEZZA DI VIA
LUCREZIO CARO, INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA
NORD E LO SV PER LA A24; IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SV DELLA A24 E
TIBURTINA
LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO
CITTÀ
IN TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE ;
CODE ANCHE VERSI LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PRUDENZA
POSSIBILI DIASAGI INFINE TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO IN
VIA MOLISE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma