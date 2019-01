Traffico Roma del 10-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA CASTEL PORZIANO VERSO LA

CAPITALE CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD VERSO ROMA. CODE DI

CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA

A NORD DELLA CAPITALE

DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RESTRINGIMENTO DELLA

CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO,

INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER I L TRAFFICO ANCHE IN CITTÀ SU CORSO

VITTORIO EMANUELE II ALL’ALTEZZA DI LARGO DELLE STIMMATE

AL PORTUENSE INVECE DIFFICOLTÀ PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA PIAZZA DELLA

RADIO

DI ALTRO GENERE I PROBLEMI IN ZONA COLA DI RIENZO , SONO AL LAVORO I

VIGILI DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI ALL’ALTEZZA DI VIA

LUCREZIO CARO, INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA

NORD E LO SV PER LA A24; IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SV DELLA A24 E

TIBURTINA

LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO

CITTÀ

IN TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE ;

CODE ANCHE VERSI LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

PRUDENZA

POSSIBILI DIASAGI INFINE TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO IN

VIA MOLISE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma