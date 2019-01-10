Traffico Roma del 10-01-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA CASTEL PORZIANO VERSO LA
CAPITALE CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA NORD VERSO ROMA. CODE DI
CONSEGUENZA SU VIA DI PRATICA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA
A NORD DELLA CAPITALE
DISAGI SULLA SALARIA IN ENTRATA IN CITTÀ PER UN RESTRINGIMENTO DELLA
CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO,
INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER I L TRAFFICO ANCHE IN CITTÀ SU CORSO
VITTORIO EMANUELE II ALL’ALTEZZA DI LARGO DELLE STIMMATE
AL PORTUENSE INVECE DIFFICOLTÀ PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA PIAZZA DELLA
RADIO
DI ALTRO GENERE I PROBLEMI IN ZONA COLA DI RIENZO , SONO AL LAVORO I
VIGILI DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI ALL’ALTEZZA DI VIA
LUCREZIO CARO, INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA
NORD E LO SV PER LA A24; IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SV DELLA A24 E
TIBURTINA
LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO
CITTÀ
IN TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE ;
CODE ANCHE VERSI LO STADIO TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII…ED ATTENZIONE IN GALLERIA NON FUZIONA L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PRUDENZA
POSSIBILI DIASAGI INFINE TRA LE 10 E LE 13 PER UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO IN
VIA MOLISE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma