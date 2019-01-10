Traffico Roma del 10-01-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
ANCORA CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA / CASTEL PORZIANO
VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE. CI SONO CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA
NORD VERSO ROMA E CODE SI SONO FORMATE ANCHE SU VIA DI PRATICA PER
DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA
SUL RACCORDO ANULARE BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE SULLE DUE CARREGGIATE
LUNGO L’INTERO PERCORSO AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
ESTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PISANA PER UN VEICOLO FERMO PER UN GUASTO
PROBLEMI PER IL SERVIZIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE.
A CAUSA DI UN’AUTO IN SOSTA IRREGOLARE IN VIA GIOLITTI / PORTA MAGGIORE, I
TRENI NON CIRCOLANO TRA PONTE CASILINO E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.
POSSIBILI UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LEL INEE BUS 50 E 105
CHIUSO ANCHE QUESTA NOTTE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LE 22 E LE 6 FRA
VIALE DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma