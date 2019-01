Traffico Roma del 10-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC

ANCORA CHIUSA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA / CASTEL PORZIANO

VERSO LA CAPITALE PER UN INCIDENTE. CI SONO CON CODE A PARTIRE DA POMEZIA

NORD VERSO ROMA E CODE SI SONO FORMATE ANCHE SU VIA DI PRATICA PER

DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA

SUL RACCORDO ANULARE BUONA IN GENERALE LA SITUAZIONE SULLE DUE CARREGGIATE

LUNGO L’INTERO PERCORSO AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA

ESTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PISANA PER UN VEICOLO FERMO PER UN GUASTO



PROBLEMI PER IL SERVIZIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE.

A CAUSA DI UN’AUTO IN SOSTA IRREGOLARE IN VIA GIOLITTI / PORTA MAGGIORE, I

TRENI NON CIRCOLANO TRA PONTE CASILINO E TERMINI NELLE DUE DIREZIONI.

POSSIBILI UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LEL INEE BUS 50 E 105

CHIUSO ANCHE QUESTA NOTTE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LE 22 E LE 6 FRA

VIALE DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

