Traffico Roma del 10-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 13:20 gp

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

per l’intenso traffico rallentamenti e code in via della pineta sacchetti

tra via vittorio montiglio e via francesco cruciti nei due sensi

incolonnamenti per traffico anche in via nomentana verso il centro tra

corso sempione e via val trompia , a complicare la situazione la chiusura

della complanare da via val chisone a via val d’aosta verso porta pia

nel pomeriggio alle 17.30 partirà un corteo da piazza mirti diretto a via

delle robinie, passando per via dei narcisi; l’arrivo è previsto per le

18.30. possibili disagi al passaggio dei manifestanti

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARÀ CHIUSO

AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA

MAGLIANA VERSO FIUMICINO, NEL FRATTEMPO SI PASSA SU CARREGGIATA RIDOTTA,

INEVITABILI I RALLENTAMENTI nei momenti di maggior transito

questa sera ultima corsa alle 23.30 per le tre linee metropolitane. sulla

metro a, la fermata repubblica è ancora chiusa, in alternativa si possono

utilizzare le stazione di termini e barberini

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma