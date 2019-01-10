Traffico Roma del 10-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 16:50 gp
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RIAPERTO AL TRAFFICO VIALE DELL’AERONAUTICA PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA
PIAZZALE GIULIO DOUHET E VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE VERSO VIALE DELL’ARTE
PER UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO
PROBLEMI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DELLA TANGENZIALE
VERSO IL RACCORDO
ALTRO INCIDENTE IN VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA TROILI CON
CONSEGUENTI INCOLONNAMENTI
DISAGI ANCHE IN VIA IPPOLITO NIEVO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
NAPOLEONE PARBONI
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO
DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E
IL BIVIO PER LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA
VERSO IL RACCORDO, LA CAUSA ANCHE IN QUESTO CASO UN INCIDENTE
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
PONTINA ROMANINA
IN USCITA DALLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO
DI FRANCIA AL RACCORDO E SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARÀ CHIUSO
AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA
MAGLIANA VERSO FIUMICINO, NEL FRATTEMPO SI PASSA SU CARREGGIATA RIDOTTA,
INEVITABILI I RALLENTAMENTI NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI VIA FLAMINIA COMPRESO TRA VIA GUIDO RENI
E PIAZZALE ANKARA VERSO IL CENTRO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER LAVORI; DI
CONSEGUENZA LE LINEE TRAM 3 E 19 RIPRENDONO IL REGOLARE PERCORSO MENTRE IL
TRAM 2 è ANCORA SOSTITUITO DA BUS
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma