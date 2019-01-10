Traffico Roma del 10-01-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PROBLEMI SULLA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA
DELLE VALLI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE
DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA,
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA
VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24; NEL SENSO OPPOSTO , VERSO LO STADIO,
CODE DA VIA NOLA AL BIVIO PER LA A24, LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 CHE PROVOCA FILE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA
VERSO IL RACCORDO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA I CURIOSI RALLENTANO IL
TRAFFICO TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO
INTERNO , INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI FLAMINIA SALARIA , NOMENTANA- A
24
IN USCITA DALLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO
DI FRANCIA A VIA DEL PONTE DI CASTEL GIUBILEO E SULLA COLOMBO DAL RACCORDO
A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
ALLE 17.30 È PARTITO UN CORTEO DA PIAZZA MIRTI CHE GIUNGERÀ PER LE 18.30 A
VIA DELLE ROBINIE DOPO AVER PERCORSO VIA DEI NARCISI, POSSIBILI DISAGI AL
PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI.
IN CENTRO PER UN ALTRA MANIFESTAZIONE SI RALLENTA IN PIAZZA VENEIZA.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARÀ CHIUSO
AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA
MAGLIANA VERSO FIUMICINO, NEL FRATTEMPO SI PASSA SU CARREGGIATA RIDOTTA,
INEVITABILI I RALLENTAMENTI NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
SEMPRE QUESTA NOTTE A PARTIRE DALLE ORE 21.30 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
E’ IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA PER COLORO
CHE PERCORRONO LA CARREGGIATA INTERNA E SONO DIRETTI VERSO LATINA. LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.00
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma