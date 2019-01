Traffico Roma del 10-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 1920 gp

disagi in via nomentana per un incidente all’incrocio con via jacopo

sannazzaro

altro incidente in via biagio petrocelli in prossimità di via massimo

severo giannini con conseguenti incolonnamenti

problemi anche sulla colombo per un incidente all’altezza di viale

guglielmo marconi verso il raccordo , sempre sulla cristoforo colombo code

per traffico tra via di mezzocammino e via di acilia verso ostia

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA viale

di tor di quinto A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E

IL BIVIO PER LA A24 e lungo viale castrense; nel senso opposto verso lo

stadio incolonnamenti tra via dei monti tiburtini e via delle valli per un

incidente

sul tratto urbano della a24 code a tratti tra la tangenziale e tor cervara

verso il raccordo per 2 incidenti con ripercussioni sulla tangenziale lungo

la circonvallazione tiburtina a partire da largo passamonti per le

provenienze da san giovanni

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARÀ CHIUSO

AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA

MAGLIANA VERSO FIUMICINO, NEL FRATTEMPO SI PASSA SU CARREGGIATA RIDOTTA,

INEVITABILI I RALLENTAMENTI NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO

