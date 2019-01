Traffico Roma del 10-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA giovedì 10 GENNAIO 2019 ORE 1950 gp

per un incidente è temporaneamente chiusa al traffico via biagio petrocelli

tra via massimo severo giannini e via tuscolana nei due sensi

forti disagi anche in via nomentana per un incidente all’incrocio con via

jacopo sannazzaro

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA viale

di tor di quinto A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E

IL BIVIO PER LA A24

in uscita dalla capitale incolonnamenti sulla colombo tra via di

mezzocammino e via di acilia verso ostia

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 SARÀ CHIUSO

AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA

MAGLIANA VERSO FIUMICINO, NEL FRATTEMPO SI PASSA SU CARREGGIATA RIDOTTA,

INEVITABILI I RALLENTAMENTI NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO

sul raccordo anulare fino al 16 gennaio per lavori dalle 21.30 alle 6 di

ciascun giorno sarà chiusa l’uscita di via pontina per chi proviene dalla

carreggiata interna ed è diretto verso latina

per consentire un intervento dei vigili del fuoco in via flaminia è stato

necessario interrompere l’erogazione elettrica sulla rete del tram di

conseguenza la linea 2 è sostituita da bus sull’intero percorso ; bus

sostitutivi anche per i tram 3 e 19 nella tratta galeno risorgimento

