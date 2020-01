Traffico Roma del 10-01-2020 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

nessuno stop ai lavori su via Aurelia solo uno spostamento del cantiere ed all'altezza della Stazione Aurelia dove era previsto inizialmente al nuovo tratto tra via di Villa Troili al mercato Irnerio in direzione Roma Centro i lavori partiranno lunedì 13 gennaio prevedono una riqualificazione della su una delle carreggiate della strada su quella liberale automobili potranno transitare a velocità ridotta smog anche oggi stop in fascia verde dalle 7:30 alle 20:30 le auto a benzina Euro 2 e per moto e motorini Euro 0 e 1 il blocco si aggiunge a quello permanente per le auto a benzina fino a Euro 1 e per le auto diesel fino a euroalle 5:30 di questa mattina è stata riaperta La Stazione Baldo degli Ubaldi Per consentire il completamento delle verifiche sugli impianti di risalita l'entrata e l'uscita dei viaggiatori nella stazione e al momento consentita solo dall'accesso di via Baldo degli Ubaldi nei pressi di viale di Valle Aurelia