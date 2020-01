Traffico Roma del 10-01-2020 ore 12:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

non molto il traffico registrato al momento incidente sulla litoranea ostia-anzio Attenzione ci sono code nelle due direzioni all'altezza del primo cancello e anche oggi all'interno della cosiddetta fascia verde sino alle 20:30 Stop per le auto a benzina Euro 2 per moto e motorini Euro 0 e 1 il blocco si è già quello permanente per le auto benzina fino a Euro 1 per le auto diesel fino a 2 nel più piccolo anello ferroviario invece resta in vigore il fermo per le auto diesel Euro 3 è stata attivata la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria fl3 Roma Bracciano Viterbo rimasta interrotta stamane a partire dalle 7:20 tra le stazioni di Bracciano e di Capranica causa dell'investimento di una personarestano residui ritardi sull'intera linea e sulla linea della metropolitana è stata riaperta la fermata di Baldo degli Ubaldi Restano chiuse le stazioni di Cornelia e di Barberini dove i treni transitano senza fermare