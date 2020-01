Traffico Roma del 10-01-2020 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia altri file in carreggiata interna sempre per incidente tra Casal del Marmo e Trionfale tra Bufalotta e la 24 Roma Teramo in città su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda per traffico e incidente dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa di un incidente in viale Liegi le linee del tram e 319 in direzione Valle Giulia Risorgimento limitano il percorso a Piazza Galeno bus sostitutivi tra Galeno e Risorgimento ricordiamo che sulla linea della metropolitana è stata riaperta la fermata di Baldo degli Ubaldi Restano chiuse le stazioni di Cornelia e di Barberini dove transitano senza fermare