Traffico Roma del 10-02-2020 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE , PIU’ INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE
STESSA SUTUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PER TRAFFICO SI STA
IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED
ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI
CAPANNELLE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma