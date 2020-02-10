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Traffico Roma del 10-02-2020 ore 07:30

di - 10 Febbraio 2020 - 7:30

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TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE , PIU’ INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE 
STESSA SUTUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PER TRAFFICO SI STA
IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED
ANCORA  SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI
CAPANNELLE 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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