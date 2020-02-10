Traffico Roma del 10-02-2020 ore 08:00
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AUMENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO AMNULARE , DOVE
PER TRAFFICO E LAVORI TROVIAMO RALLENAMENTI E CODE TRA L’USCITA TRIONFALE E
PISANA ED ANCORA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA E TRA IL TRATTO
URBANO DELLA A24 E LA NOMENTANA.
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI
E CODE
STESSA SUTUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PER TRAFFICO SI STA IN
CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 14.00, IN PIAZZALE
DI PORTA PIA, LATO CORSO D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma