Traffico Roma del 10-02-2020 ore 09:00
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CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DIEGO
ANGELI E DEI DURANTINI PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA
D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA TIBURNO
DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, LUNGHE CODE SU VIA GALLA PLACIDIA ,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST IN ENTRATA IN CITTA’
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CODE TRA
L’USCITA CASAL DEL MARMO E AURELIA ED ANCORA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI
DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 14.00, IN PIAZZALE
DI PORTA PIA, LATO CORSO D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma