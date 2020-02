Traffico Roma del 10-02-2020 ore 09:00

CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DIEGO

ANGELI E DEI DURANTINI PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA

D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA TIBURNO

DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, LUNGHE CODE SU VIA GALLA PLACIDIA ,

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST IN ENTRATA IN CITTA’

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CODE TRA

L’USCITA CASAL DEL MARMO E AURELIA ED ANCORA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI

DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 14.00, IN PIAZZALE

DI PORTA PIA, LATO CORSO D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma