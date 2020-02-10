Traffico Roma del 10-02-2020 ore 09:30
Più informazioni su
LA VIA TIBURTINA E’ ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA
DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA
PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI
DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, LUNGHE CODE SU VIA GALLA PLACIDIA ,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST IN ENTRATA IN CITTA’, MA CI SONO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA
TRA L’USCITA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA NOLA
DIREZIONE SAN GIOVANNI, AUTO IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA VIA
DELLE VALLI E VIA SALARIA
PER UN INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA VEDANA E VIA
ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN DIREZIONE CENTRO
TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER I RILIEVI DELL’ INCIDENTE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CODE TRA
L’USCITA CASAL DEL MARMO E AURELIA ED ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA LAURENTINA E LA
VIA DEL MARE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma