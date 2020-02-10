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Traffico Roma del 10-02-2020 ore 09:30

di - 10 Febbraio 2020 - 9:30

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LA VIA TIBURTINA E’ ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO  TRA VIA
DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA
PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA  , CODE A PARTIRE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI
DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI,  LUNGHE CODE SU VIA GALLA PLACIDIA ,
 
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST IN ENTRATA IN CITTA’, MA CI SONO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA
TRA L’USCITA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA NOLA
DIREZIONE SAN GIOVANNI, AUTO IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA VIA
DELLE VALLI E VIA SALARIA
PER UN INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA VEDANA E VIA
ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN DIREZIONE CENTRO
TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER I RILIEVI DELL’ INCIDENTE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER TRAFFICO CODE TRA
L’USCITA CASAL DEL MARMO E AURELIA   ED ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA   
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA LAURENTINA E LA
VIA DEL MARE 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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