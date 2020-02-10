Traffico Roma del 10-02-2020 ore 10:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA TIBURTINA , ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER
CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE
A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI
DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, AUTO IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DI VIA
GALLA PLACIDIA E IN VIA DI CASAL BRUZIATO
DIMINUISCONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA PRESENTI DA TOGLIATTI
ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO , MA CI SONO CODE ANCHE IN CARREGGIATA
OPPOSTA , SULLA COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE
CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA NOLA
DIREZIONE SAN GIOVANNI, AUTO IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA IL BIVIO
A24 E TIBURTINA E TRA VIA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHEA
PER UN INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA VEDANA E VIA
ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN DIREZIONE CENTRO
TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER I RILIEVI DELL’ INCIDENTE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER INCIDENTE TRA CASILINA
E E IL BIVIO A24
IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA VIA DEL MARE E LA
ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma