Traffico Roma del 10-02-2020 ore 10:30

INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA TIBURTINA , ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO

IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER

CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE

A PARTIRE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI

DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, AUTO IN FILA SULL’INTERO PERCORSO DI VIA

GALLA PLACIDIA E IN VIA DI CASAL BRUZIATO



DIMINUISCONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA PRESENTI DA TOGLIATTI

ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO , MA CI SONO CODE ANCHE IN CARREGGIATA

OPPOSTA , SULLA COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE

CODE ANCHE IN TANGENZIALE TRA VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA NOLA

DIREZIONE SAN GIOVANNI, AUTO IN FILA ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA IL BIVIO

A24 E TIBURTINA E TRA VIA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHEA

PER UN INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO FRA VIA VEDANA E VIA

ACCADEMIA DEGLI AGIATI IN DIREZIONE CENTRO

TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER I RILIEVI DELL’ INCIDENTE

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER INCIDENTE TRA CASILINA

E E IL BIVIO A24

IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LA VIA DEL MARE E LA

ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma