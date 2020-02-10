Traffico Roma del 10-02-2020 ore 11:30
Più informazioni su
SEMPRE CHIUSA LA VIA TIBURTINA , IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI
E VIA VINCENZO MORELLO E’ ANCORA IN CORSO LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA
MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA SANTE BARGELLINI
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLE STRADE ADIACENTI
PER UN INCIDENTE SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA CILICIA, SI STA IN
CODA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA LATINA DIREZIONE SAN GIOVANNII
INTANTO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA PIA, LATO CORSO
D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO
ALTRA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN SERATA NEL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE
18.30 ALLE ORE 20.30 PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE UN CORTEO
SFILERA’ LUNGO LE VIE DEL QUARTIERE TRIESTE , DA PIAZZA TRASIMENO A
PIAZZA DALMAZIA, VIA CLITUNNO – VIA SERCHIO – VIA TICINO – PIAZZA TRENTO –
PIAZZA POSTUMIA – PIAZZA DALMAZIA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma