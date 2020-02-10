Traffico Roma del 10-02-2020 ore 14:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA TIBURTINA , ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO
IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER
CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE
A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI.
CI SPOSTIAMO IN TANGENZIALE DOVE CI SONO CODE TRA VIA DELLO SCALO DI SAN
LORENZO E VIA NOLA DIREZIONE SAN GIOVANNI
PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA CILICIA A PARTIRE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN
DIREZIONE SAN GIONANNI.
INTANTO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZALE DI PORTA PIA, LATO CORSO
D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO
ALTRA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN SERATA NEL QUARTIERE TRIESTE DALLE
ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE. UN CORTEO
SFILERA’ LUNGO LE VIE DEL QUARTIERE TRIESTE , DA PIAZZA TRASIMENO A
PIAZZA DALMAZIA, VIA CLITUNNO – VIA SERCHIO – VIA TICINO – PIAZZA TRENTO –
PIAZZA POSTUMIA – PIAZZA DALMAZIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma