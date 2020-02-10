Traffico Roma del 10-02-2020 ore 15:30
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ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI
DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA
PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA
DIEGO ANGELI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA BARBERINI IN PROSSIMITA’ DELLA
SALITA SI SAN NICOLA DA TOLENTINO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE NEI PRESSI DI PIAZZA DEI RE DI ROMA IN
VIA PINEROLO IN PROSSIMITA’ DI VIA TUSCOLANA.
SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA FILOMUSI GUELFI SIAMO IN
ZONA DON BOSCO , ALL’ALTEZZA DI VIA GIUSEPPE SAREDO.
ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI
IN VIA ARISTIDE LEONORI VERSO IL CENTRO CITTA’.
CHIUSA PER LAVORI VIA TOMMASO SALVINI TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA
DELLE MUSE.
UNA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN SERATA NEL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE
18.30 ALLE ORE 20.30 PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE UN CORTEO
SFILERA’ LUNGO LE VIE DEL QUARTIERE TRIESTE , DA PIAZZA TRASIMENO A
PIAZZA DALMAZIA, VIA CLITUNNO – VIA SERCHIO – VIA TICINO – PIAZZA TRENTO –
PIAZZA POSTUMIA – PIAZZA DALMAZIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma