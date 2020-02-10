Traffico Roma del 10-02-2020 ore 17:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGOL LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E ROMA SUD.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA
IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA
STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.
ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI
DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA
PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA
CORSIA CENTRALE ,CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI.
AI PARIOLI PER LAVORI STRAORDINARI CHIUSA VIA TOMMASO SALVINI TRA VIA
ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. INOLTRE E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO
DI MARCIA DA VIA PETROLINI A VIA MORELLI ALAMANNO. DEVIATE LE LINEE BUS 360
E 52 D.
UNA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTA IN SERATA NEL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE
18.30 ALLE ORE 20.30 PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE UN CORTEO
SFILERA’ LUNGO LE VIE DEL QUARTIERE CHE PARTENDO DA PIAZZA TRASIMENO
GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, PERCORRENDO VIA CLITUNNO – VIA SERCHIO – VIA
TICINO – PIAZZA TRENTO – PIAZZA POSTUMIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma