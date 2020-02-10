Traffico Roma del 10-02-2020 ore 17:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E ROMA SUD.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA
IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA
STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.
ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI
DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA
PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA
CORSIA CENTRALE ,CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI.
UN CORTEO, PREVISTO IN SERATA ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE
ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA,
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO LINEA METRO A INTERROTTO PER UN GUASTO TECNICO
TRA BATTISTINI ED OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATO SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma