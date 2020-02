Traffico Roma del 10-02-2020 ore 17:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E ROMA SUD.

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA

IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA

STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.

ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI

DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA

PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA

CORSIA CENTRALE ,CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI.

UN CORTEO, PREVISTO IN SERATA ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE

ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA,

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO LINEA METRO A INTERROTTO PER UN GUASTO TECNICO

TRA BATTISTINI ED OTTAVIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATO SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO

