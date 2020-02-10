Traffico Roma del 10-02-2020 ore 18:00
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RIAPERTA AL TRAFFICO VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI
DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO . PERMANGONO RALLENTAMENTI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E ROMA SUD.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA
IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA
STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.
RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TRO DI QUINTO E
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.
UN CORTEO, PREVISTO IN SERATA, ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE
ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA,
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma