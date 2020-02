Traffico Roma del 10-02-2020 ore 18:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI

PER TRAFFICO ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E ROMA SUD.

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA

IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA

STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.

UN INCIDENTE RALLETNA IL TRAFFICO IN VIALE PARIOLI IN PROSSIMITA’ DI VIA

NINO OXILIA.

RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TRO DI QUINTO E

VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.

SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA

TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENITNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

TRAFFICATA LA VIA PRENESTINA CON RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DAL

RACCORDO A TORRENOVA.

UN CORTEO, TRA BREVE, ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE 18.30

ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI

DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma