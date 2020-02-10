Traffico Roma del 10-02-2020 ore 19:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E ROMA SUD.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA
IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA
STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI.
UN INCIDENTE RALLETNA IL TRAFFICO IN VIALE PARIOLI IN PROSSIMITA’ DI VIA
NINO OXILIA.
RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TRO DI QUINTO E
VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI.
SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA
TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENITNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
TRAFFICATA LA VIA PRENESTINA CON RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA DAL
RACCORDO A TORRENOVA.
UN CORTEO, TRA BREVE, ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE 18.30
ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI
DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma